Челябинск, , 12:12 — REGNUM В Челябинской области ограничено движение по трассе М5. Причиной стали снегопады, сообщает областное управление автомобильных дорог.

В частности, с 12:00 по местному времени ограничено движение большегрузных машин. Оно действует на двух участках трассы.

По предварительным данным, ограничение могут снять в районе 20:00 по местному времени. Отметим, ранее синоптики обещали Уралу снегопады.

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