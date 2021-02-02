Нур-Султан, , 12:09 — REGNUM Министерство образования и науки Казахстана планирует модернизировать 15 региональных вузов. Об этом 2 февраля заявил глава ведомства Асхат Аймагамбетов, сообщили в пресс-службе министерства.

По его словам в каждом регионе Казахстана по конкретным критериям выберут по одному вузу. Для развития этих вузов будут выделены дополнительные средства.

Министр уточнил, что деньги направят на оснащение учебных и научных лабораторий. Кроме того, планируется внедрить новые образовательные программы. «Тем самым мы повысим качество высшего образования», — сказал Аймагамбетов.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству республики ужесточить ответственность вузов за нарушение академической честности и коррупции.

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