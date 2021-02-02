Элиста, , 12:08 — REGNUM В Республике Калмыкия за весь период пандемии у 232 беременных женщин выявлен коронавирус. Лечение пациентки получали как в стационарах, так и амбулаторно. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве.

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"У беременных пациенток зачастую наблюдаются проблемы с дыханием, так как объём легких при беременности уменьшается, есть сложности и со свёртываемостью крови. Следовательно, беременные, заразившись коронавирусом, имеют большой процент попадания под ИВЛ, тромбообразования. Кроме того, вирусные инфекции могут привести к выкидышу. Также лечение беременных пациенток осложняется тем, что их нельзя лечить рядом препаратов, которые показаны при коронавирусе», — отметила начальник отдела организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения минздрава РК Светлана Манджикова.

В стенах моногоспиталей, развёрнутых в Калмыкии для пациентов с COVID-19, было принято более 40 родов. Установлены случаи преждевременных родов, ухудшения состояния женщин.