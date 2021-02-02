Пермь, , 12:08 — REGNUM В Пермском крае за сутки зафиксирована смерть 17 носителей коронавируса. В 12 случаях причиной смерти названа коронавирусная инфекция, в пяти — сопутствующие заболевания, сообщает 2 февраля оперштаб по борьбе с COVID-19.

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С начала пандемии в регионе жертвами коронавирусной инфекции стали 1465 человек. Еще 1072 носителя коронавируса умерли от сопутствующих заболеваний.

Добавим, в Прикамье отмечена тенденция снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией. Суточный показатель выявляемых случаев заражения становится все меньше. С конца марта 2020 выявлено в общей сложности 40 366 носителей коронавируса.

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