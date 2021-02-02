Мурманск, , 12:07 — REGNUM В Мурманской области за последние сутки выявили 158 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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Лидер по суточному приросту заболевших — областной центр (+73 случая). По 15 заболевших выявлено в Оленегорске и Апатитах, 13 — в Мончегорске, 11 — в Североморске. Инфекцию подтвердили также у нескольких жителей Кандалакшского, Печенгского и других районов области.

По данным штаба, за последние сутки в регионе скончались три пациента с COVID-19, общее число жертв коронавируса вросло до 828.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области работают 23 пункта вакцинации от COVID-19. Прививку сделали около семи тысяч человек.