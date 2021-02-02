Москва, 2 февраля 2021, 12:05 — REGNUM За последние сутки в Москве выявили 1701 случай заражения коронавирусом. Об этом 2 февраля сообщил оперативный штаб столицы.
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По данным штаба, в столице подтверждён 1701 новый случай заражения, госпитализировано 997 человек, скончались 74 пациентов. Накануне в Москве выявили 2037 носителей коронавирусом.
За сутки в Москве от коронавирусной инфекции выздоровели 5012 человек.
Оперативный штаб рекомендует жителям столицы оставаться дома и вызвать врача при симптомах ОРВИ.