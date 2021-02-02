Курск, , 12:05 — REGNUM В Курске областной госпиталь для ветеранов войн вернется к плановому режиму работы после переоборудования в ковидный стационар. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

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Госпиталь 29 января перестал принимать пациентов с коронавирусом. После санитарной обработки он вернётся к плановому режиму работы.

Если эпидемиологическая обстановка продолжит улучшаться, работу в обычном режиме возобновит городской клинический родильный дом. Это станет возможным благодаря новому ковидному стационару, открытому после реконструкции в здании акушерско-гинекологического корпуса горбольницы № 4. Там оборудовано 153 койки, в том числе 20 — реанимационных.

Всего на территории региона в 13 медицинских организациях развернуто 2197 коек для пациентов с COVID-19 и пневмонией.

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