Самара, , 12:05 — REGNUM 300 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Самарской области. Об этом 2 февраля сообщает пресс-служба оперативного штаба региона.

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Сообщается, что всего по области было выявлено 40 903 случаев заражения этой инфекцией. При этом всего по области скончались 830 пациентов с COVID-19, в то числе шесть пациентов скончались в минувшие 24 часа: 77-летний мужчина страдал онкологическим заболеванием, 83-летний мужчина, а также 60-летняя, 73-летняя женщины страдали заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 58-летняя женщина страдала заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, 65-летняя женщина страдала заболеванием эндокринной системы.

Согласно информации федерального оперативного штаба, в области справились с инфекцией 37 599 человек, включая 249 человека, которые выздоровели за минувшие сутки.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 1 февраля в регионе было выявлено 305 случаев заражения коронавирусом.

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