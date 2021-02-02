Южно-Сахалинск, , 12:02 — REGNUM В Амурской области привились от коронавируса уже 15 360 человек, из них 14 860 получили первый компонент «Спутник V». Медучреждения приступили к массовому введению второго компонента препарата, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

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Оба компонента уже получили 964 человека.

До 5 февраля в Приамурье ожидается поставка ещё двух партий препарата «Спутник V» в общем количестве 12 тыс. доз. В очередь на вакцинацию от коронавируса записались уже 16 023 жителя области.

Губернатор региона ИА REGNUM оценивая организацию прививочной кампании отметил, что на данном этапе иммунизация населения проходит хорошо.

«Медучреждения должны грамотно организовать работу по вакцинации населения, учитывая, что в одно время необходимо будет одним вводить первый компонент вакцины, а другим — второй. Необходимо выстроить графики так, чтобы не допустить скопления людей в поликлиниках и при этом максимально оперативно привить всех желающих», — сказал Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской АО за последние сутки вакцинировались от коронавируса ещё 165 человек. Всего в области получили прививку уже 1538 жителей. В Биробиджанском районе уже возник дефицит препарата.