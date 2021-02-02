Ростов-на-Дону, , 12:00 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 22 летальных исхода среди пациентов с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 2 февраля.

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались девять женщин в возрасте от 63 лет до 91 года и 13 мужчин в возрасте от 54 лет до 81 года. Все ковид-пациенты имели хронические болезни.

За весь период пандемии жертвами COVID-19 стали 2 тыс. 677 жителей Ростовской области.

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