Екатеринбург, , 12:01 — REGNUM В Свердловской области за одну неделю почти на 10% увеличилась заболеваемость ОРВИ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе свердловского управления Роспотребнадзора.

Санитарные врачи выявили 29 323 случая ОРВИ за неделю с 25−31 января 2021 года. Это выше на 9,6% уровня недели 18−24 января. Нынешний показатель превышает уровень эпидпорога по совокупному населению на 10,6%.

Хуже всего ситуация с ОРВИ обстоит в Богдановиче, Режевском, Талицком и Туринском городских округах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области несколько снизилось число ежедневно регистрируемых носителей коронавируса.

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