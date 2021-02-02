Новосибирск, , 12:00 — REGNUM В Новосибирскую область поступило ещё 17 100 доз вакцины «Спутник V». Препарат начали распределять по пунктам вакцинации. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

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Всего на сегодняшний день, 2 февраля, область получила 32 262 дозы вакцины против коронавируса. Уже привито 14 797 человек, из них 2958 человек — двумя компонентами.

В областной администрации подчеркнули, что в связи с особенностями производства, специальными условиями хранения и доставки «Спутника V», вакцина поступает партиями, её незамедлительно распределяют по медорганизациям.

До конца февраля регион должен получить более 100 тысяч доз вакцины.

Всего в Новосибирской области сейчас развернуто 63 пункта вакцинации — 27 в Новосибирске и 36 во всех больницах районов и городских округов.