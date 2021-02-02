Москва, , 11:58 — REGNUM В правила предоставления субсидий для третьего этапа туристического кешбэка внесут два важных нововведения. Проект постановления разработан правительством России, сообщили 2 февраля в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Первое нововведение. Кешбэк за туры по России станет частично возвратным. То есть при изменении параметров поездки (количество дней в туре, тип номера, отмена авиаперелета и т. д.) с частичным возвратом средств, турист сможет сохранить часть кешбэка. Ранее при частичной отмене тура кешбэк возвращался полностью.

Второе нововведение. Теперь реализовать путевки с кешбэком смогут не только туроператоры и отельеры, но организации отдыха детей и детские оздоровительные лагеря. В остальном, правила возврата кешбэка за туры по России не изменились.

Как сообщало ИА REGNUM, Ростуризм готовит третий этап акции с кешбэком за поездки по Российской Федерации.

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