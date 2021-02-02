Пермь, , 11:59 — REGNUM В Пермском крае за сутки выявлен 281 случай заражения коронавирусом. Суточный прирост сохраняется на уровне 0,7%. Днём ранее (на 1 февраля) показатель составлял 284 факта, сообщает 2 февраля оперштаб по борьбе с COVID-19.

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С конца марта 2020 года в регионе зафиксировано 40 366 носителей коронавируса. Выздоровели 33 299 человек. От коронавирусной инфекции скончались 1465 человек.

На сегодняшний день в больницах лечение получают 1367 пациентов, у которых диагностирован COVID-19. Среди них 77 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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