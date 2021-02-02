Москва, , 11:59 — REGNUM В Москве прививку от коронавирусной инфекции сделали 175 тыс. пенсионеров, сообщила 2 февраля вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

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Она заявила, что вакцинацию для пожилых людей нельзя недооценивать.

«Эта категория находится в группе риска и для них заболеть COVID-19 особенно опасно. Хочется отметить, что они и сами осознают риски и идут на вакцинацию очень активно», — цитирует Ракову оперштаб столицы.

По словам заммэра, более половины всех вакцинированных в Москве приходится именно на жителей этой возрастной группы.