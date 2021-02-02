Новосокольники, Псковская область, , 12:08 — REGNUM В Псковской области обнаружили очаг коронавируса в детском саду города Новосокольники, COVID-19 выявлен у десяти работников и двух воспитанников детсада. При этом за прошедшие сутки в регионе было выявлено всего 42 новых случая инфицирования. Об этом 2 февраля сообщили в региональном оперативном штабе.

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В настоящий момент в упомянутом дошкольном учреждении закрыто четыре группы, проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия, выявляется круг контактных лиц.

За прошедшие стуки в регионе выявлено всего 42 новых инфицированных, что на 73 человека меньше, чем сутками ранее. При этом выписали по выздоровлению 72 жителя. Также в регионе зарегистрировано еще два летальных исхода.

Таким образом с начала пандемии в Псковской области подтверждено 29 650 случаев заражения, 17 710 человек выздоровели. Умерли 137 человек.

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