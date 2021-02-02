Ростов-на-Дону, , 11:57 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 370 человек, сообщает региональный оперштаб 2 февраля. Это на два случая меньше, чем днём ранее.

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Новые носители инфекции выявлены в 47 муниципальных образованиях Ростовской области. Наибольший прирост зафиксирован в Ростове-на-Дону (142), Батайске и Гукове (по 12), Таганроге (11). Порядка 25% случаев заражения коронавирусом приходится на возрастную категорию людей старше 66 лет, 5,1% — дети.

С начала пандемии положительный результат теста на коронавирус получили 64 тыс. 437 жителей Ростовской области. Выписаны с выздоровлением 54 тыс. 152 пациента.

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