Мурманск, , 11:57 — REGNUM В Мурманской области число пунктов вакцинации от COVID-19 увеличилось до 23. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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Шесть пунктов работают в Мурманске, по одному — в Мончегорске, Оленегорске, Апатитах, Североморске, Коле, Мурмашах, Видяево, Заполярном, Кандалакше, Никеле, Ковдоре, Кировске, Умбе, Зеленоборском, Алакуртти, Ревде и Ловозере.

Напомним, регион получил 10 942 доз вакцины «Спутник-V» в Заполярье. Привито уже 6 683 человека.

Вакцинация началась и в учреждениях, подведомственных Федеральному медико-биологическому агентству, также начали вакцинацию. Прививку сделали уже более 700 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области свободными остаются 40% ковидных коек.