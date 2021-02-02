Стокгольм, , 11:58 — REGNUM С апреля 2020 года на веб-сайте шведского правительства любой желающий мог ознакомиться со стратегией Швеции по борьбе с пандемией коронавируса. Однако 1 февраля из текста пропала часть предложения, согласно которому коронавирусная инфекция не должна вызывать «одновременное заболевание большого количества людей». Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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Через несколько часов удаленный текст был возвращен обратно. Модераторы ресурса назвали произошедшее «ошибкой».

»Общая цель работы правительства заключается в снижении скорости распространения коронавирусной инфекции посредством сглаживания кривой заражения с целью не допустить заболевание большого количества людей», — говорилось на правительственном сайте в первоначальной версии.

Однако 1 февраля предложение было сокращено до: «Общая цель работы заключается в снижении скорости распространения коронавирусной инфекции в обществе».