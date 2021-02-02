Рязань, , 12:06 — REGNUM В Рязанской области 2 февраля подтверждено 109 положительных тестов на коронавирус, что на два больше, чем за предыдущие сутки, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Зарегистрировано пять летальных исходов.

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Всего в Рязанской области выявлено 22 тыс. 118 носителей инфекции. Завершили лечение выздоровлением 20 тыс. 162 человека, в том числе 110 выписаны за сутки. В лечебных учреждениях находится 501 пациент с COVID-19, в тяжёлом состоянии — 55 пациентов, из них 21 подключён к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

По данным федерального оперативного штаба, за сутки зарегистрировано пять летальных исходов. С начала пандемии от осложнений на фоне инфекции скончались 232 человека.