Москва, , 11:50 — REGNUM Цифровой электронный сервис проверки документов у иностранных граждан, оформляющих свой статус на территории РФ, открыли в многофункциональном миграционном центре Москвы. Об этом 2 февраля сообщил вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

Сервис упрощает процедуру проверки документов, которые необходимы для получения иностранными гражданами официального статуса для проживания в России.

«В тестовом режиме сервис функционировал с весны прошлого года, за это время услугу получили около шести тысяч человек», — рассказал вице-мэр.

По его словам, в настоящее время «сервис заработал в штатном режиме, также процедура электронной проверки дополнена опцией по оформлению заявления, что в перспективе может стать востребованной альтернативой личной подачи заявления в офисе ММЦ».

Иностранные граждане смогут воспользоваться услугой при оформлении разрешений на временного проживания, вида на жительство, приёма в гражданство РФ.