Санкт-Петербург, , 11:56 — REGNUM Суточная смертность от COVID-19 в Петербурге вновь выросла. Об этом сообщает 2 февраля федеральный оперативный штаб. За последние сутки в городе в статистику смертности внесли 65 летальных случаев, что на 12 смертей больше, чем днем ранее.

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Это второй суточный результат по России — сразу после Москвы, где погибли 74 человека.

Всего в Петербурге за время пандемии, по официальным данным, от COVID-19 скончался 9851 гражданин. Максимальная суточная смертность отмечалась в декабре 2020 года — до 86 случаев в сутки.

В России же за это время зафиксировали 74 158 летальных исходов от этой болезни, включая 539 за последние сутки.

Добавим, всего в Петербурге официально подтвердили 337 442 случая заражения коронавирусом, в России их общее число достигло 3 884 730.

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