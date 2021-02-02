Пенза, , 12:11 — REGNUM В Пензенской области коронавирусная инфекция по состоянию на 2 февраля подтвердилась у 33 149 человек, за сутки заболели 218 жителей. Минувшим днем носителями инфекции стали 220 пациентов. Об этом сообщает общероссийский оперативный штаб.

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Всего выздоровели 26 238 человек или 79,2% инфицированных. За сутки побороли болезнь 193 пациента. С начала наблюдений скончались от последствий заражения коронавирусом 385 человек.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области за сутки от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией скончались еще три человека — один мужчина и две женщины. Таким образом, по состоянию на 2 февраля, погибшими от COVID-19 числятся 385 жителей.

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