Москва, , 11:52 — REGNUM Иностранные цифровые платформы стали в России механизмом привлечения детей на несанкционированные митинги. Об этом 2 февраля заявил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Игорь Ашманов на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мы видели феерическую мощную атаку на детей, исполненную с помощью зарубежных платформ, которые вообще не считали, что это что-то плохое. Там не было так, что их просто использовали, они очень сильно помогали. Они раскручивали ролики с лозунгами о привлечении несовершеннолетних на митинги», — сказал Ашманов.

Член СПЧ заявил, что на данный момент соцсети, мессенджеры и другие иностранные цифровые платформы, считают, что в России они работают под юрисдикцией США и не обязаны исполнять законы РФ.

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