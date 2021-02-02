Санкт-Петербург, , 11:52 — REGNUM В Петербурге по итогам первого дня февраля снизилось число новых случаев коронавируса. По данным оперативного штаба, в городе выявили 1484 новых носителя инфекции. Это на 442 случая меньше, чем днем ранее.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Пандемия постепенно отступает» — все новости»

Снижение количества новых выявленных носителей продолжается в Петербурге третьи сутки подряд, сократившись за это время более чем на тысячу случаев.

Всего за время пандемии в Петербурге официально подтвердили 337 442 случая заражения, хотя, по мнению властей, в реальности их было как минимум 1,5 миллиона.

Выздоровели от COVID-19 с начала пандемии 233 683 человека, включая 1924 выписанных за последние сутки.

Напомним, количество больных с лабораторно подтвержденным COVID-19, обратившихся за медицинской помощью, в январе 2021 года уменьшилось более чем на 34% по сравнению с декабрем.

Читайте также: В Петербурге за месяц число пациентов с ковидом уменьшилось на треть

Добавим, в России за сутки зафиксировали еще 16 643 случая заражения, их общее число достигло 3 884 730.

Читайте ранее в этом сюжете: Объемы тестирования на коронавирус в Петербурге остаются низкими

Читайте развитие сюжета: Смертность от COVID-19 в Петербурге опять пошла в рост