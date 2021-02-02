Барнаул, , 11:40 — REGNUM Уголовное дело по факту смерти экс-главы Минсельхоза РФ Александра Назарчука возбудили следователи СК России по Алтайскому краю. Об этом 2 февраля сообщает пресс-служба СК РФ по региону.

«Новоалтайским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что вечером 1 февраля родственниками было обнаружено тело 81-летнего мужчины в своем доме в поселке Солнечный, Первомайского района. При этом предварительной причиной смерти называется отравление угарным газом.

Кроме того, отмечается, что в настоящее время следователи проводят комплекс мер для установления обстоятельств трагического инцидент, расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что следователи Следственного комитета России по Алтайскому краю выясняют обстоятельства смерти бывшего министра сельского хозяйства РФ Александра Назарчука.