Курск, , 11:38 — REGNUM В Курской области 2 февраля зарегистрировано 173 новых случая заражения коронавирусной инфекцией — на три меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в регионе выявлено 26 тыс. 632 положительных теста.

Выписаны после выздоровления были 23 тыс. 329 пациентов, в том числе 116 — за последние сутки. Скончались 376 человек.

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