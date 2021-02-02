Красноярск, , 11:37 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае подтверждено 307 случаев заражения коронавирусом, за весь период — 57 047. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 февраля в краевом оперативном штабе.

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Темп прироста за сутки составил 0,5%. Выздоровели ещё 289 человек. Всего в регионе COVID-19 победили 52 589 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля в Красноярском крае было выявлено 305 носителей коронавируса, выздоровели 300 человек.

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