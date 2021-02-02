Москва, , 11:37 — REGNUM Между Россий и Сербией увеличилось количество авиарейсов. С 24 января из Москвы («Шереметьево») в Белград один раз в неделю по воскресеньям начали летать самолёты авиакомпании Nordwind, Ассоциация туроператоров России.

В Белград из РФ также один раз в неделю по воскресеньям летают самолеты «Аэрофлота» и сербская авиакомпания Air Serbia. Цена авиабилетов — порядка 42 тыс. руб. за перелет туда и обратно.

Для въезда в Сербию требуется отрицательный ПЦР-тест на коронавирус на английском языке. Цены на недельные пакетные туры в Белград в зависимости от звездности отела и питания начинаются от 86 тыс. руб. на двоих.

Как сообщало ИА REGNUM, российские туроператоры отмечают рост спроса на горнолыжные туры в Сербию.

Читайте также: Туроператоры фиксируют рост спроса на горнолыжные туры в Сербию