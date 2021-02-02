Москва, , 11:36 — REGNUM За последние сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 539 человек, сообщает 2 февраля оперштаб Москвы.

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"Зафиксировано 539 летальных исходов», — говорится в информации. Это на 102 смерти больше, чем накануне, когда умерли 437 пациентов.

Всего в России с начала пандемии от COVID-19 умерли 74 158 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в России выявили 16 643 носителя коронавируса.