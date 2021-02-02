Биробиджан, , 11:36 — REGNUM В Еврейской АО за последние сутки вакцинировались от коронавируса ещё 165 человек. Всего в области получили прививку уже 1538 жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Запасы вакцины были распределены между всеми учреждениями здравоохранения. В Биробиджанском районе уже возник дефицит препарата. Ожидается, что новая партия вакцины будет доставлена в регион 6 февраля — после этого вакцинация возобновиться в районной больнице Биробиджана.

К 12 февраля во все учреждения здравоохранения ЕАО поступят дополнительные морозильные камеры для хранения вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии во все районы доставлена вакцина от коронавируса. На 2 февраля привились уже 20 485 человек, в том числе за сутки — 1870 человек.