Стокгольм, , 11:38 — REGNUM После того, как Швеция закрыла границу с Данией 22 декабря прошлого года, шведским пограничникам на контрольно-пропускном пункте в районе Эресуннского пролива пришлось развернуть на границе порядка 8 000 человек, у которых не было достаточных оснований для въезда на территорию Швецию. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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»Люди приезжают сюда и просто пытаются по-своему интерпретировать закон», — прокомментировал начальник оперативного отдела пограничной полиции Матс Берггрен.

Журналисты отмечают, что в обычное время шведские правоохранители отказывают во въезде порядка 100 человек каждую неделю. Однако теперь число отказов выросло до 1 000.

«Это очень много. Абсолютно большинство людей стараются пересечь границу в выходные. Здешние завсегдатаи это уже поняли», — заявил Берггрен.

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