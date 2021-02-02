Нижний Новгород, , 11:35 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 2 февраля выявили 459 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 468 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 85 363 случаев, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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За последние сутки выписаны 489 человек, всего выздоровел с начала пандемии 77 591 нижегородец.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 14 жителей региона, общее число жертв COVID-19 достигло 2144 человек. Накануне сообщалось о 12 летальных случаях.

Напомним, согласно обновленным данным, в области развернуто 5756 коек инфекционного профиля для лечения пациентов, включая граждан с подтвержденным заражением коронавирусом. Постепенно число инфекционных коек в регионе снижается. Кислородом обеспечены 3,4 тыс. коек, 832 койко-места оборудованы аппаратами ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции не изменился и составляет 0,99. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда снизился, на 2 февраля остаются свободными 24% коек.