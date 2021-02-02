Москва, , 11:39 — REGNUM Ряд участников несанкционированных акций, состоявшихся 31 января, не удалось своевременно разместить в СИЗО. Об этом 2 февраля заявил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Сегодня с утра пришли сообщения о задержанных на акциях в воскресенье (31 января — прим. ИА REGNUM). Сообщения были о том, что эти задержанные до сих пор не размещены, находятся в автозаках», — сказал Фадеев.

По его словам, СПЧ изучил данную ситуацию и пришел к выводу, что с размещением задержанных на несанкционированных акциях в Москве действительно произошла задержка. Однако на данный момент проблему удалось решить.

«Сначала активисты, задержанные на акциях, размещались в Москве, потом они были в суде, суд приговорил их к наказаниям, затем их перевезли в спецприемник временного содержания для иностранцев и этот спецприемник оказался не готов к размещению такого количества людей и там произошёл организационный сбой. Три автобуса людей подвезли туда. По моей информации, на данный момент все люди размещены, все находятся в тепле, им предоставлена еда. И по сигналу СПЧ будет проведена служебная проверка почему так случилось», — сообщил Фадеев.

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