Стокгольм, , 12:03 — REGNUM Береговая охрана и Государственное миграционное управление Швеции поддержали инициативу Агентства общественного здравоохранения о введении требования для пребывающих в страну иностранцев предъявлять на границе справку о наличии отрицательного теста на COVID-19. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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В то же время пограничные службы предупредили правительство, что контроль за соблюдением новых ограничений в случае их одобрения потребует значительных ресурсов.

В полиции Швеции также отметили, что предложение Агентство общественного здравоохранения предполагает необходимость проведения проверок тестов на COVID-19 в местах, где в настоящее время пограничный контроль вовсе отсутствует.

Например, подобный порядок действует на границе с Финляндией.

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