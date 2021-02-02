Иркутск, , 11:31 — REGNUM В Иркутскую область, где иммунизацию от COVID-19 первым компонентом прошло порядка 13 тыс человек, сегодня, 2 февраля, поступило ещё 18 900 доз вакцины «Спутник V». Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

«Новую партию уже распределили между прививочными пунктами региона. Сегодня из Иркутска выехала машина, которая доставит вакцину в муниципалитеты», — пояснил министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков. Кроме того, глава регионального минздрава отметил, что к началу следующей недели поступит ещё более 20 тыс доз вакцины.

Всего в регионе оне открыто 62 прививочных пункта. Записаться на вакцинацию можно по телефонам Call-центров поликлиник, на Едином портале госуслуг и сайте кврачу38.рф.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая обстановка по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряженной. На 2 февраля общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 49 449 человек (+261 за последние сутки). Госпитализированы 1816 пациентов (-74 за последние сутки).

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