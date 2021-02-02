Белгород, , 11:32 — REGNUM В Белгородской области 2 февраля подтверждён 171 случай заражения коронавирусом, что на два больше, чем за предыдущие сутки. Выписан после лечения ещё 201 пациент, шесть человек скончались, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Всего в Белгородской области выявлен 27 тыс. 791 носитель инфекции, выздоровели 23 тыс. 248 человек, от осложнений, вызванных коронавирусом, скончался 381 пациент. В стационарах продолжают лечение 1072 человека, в том числе в тяжёлом состоянии на ИВЛ — 44 пациента. Амбулаторную помощь получают 3090 жителей, на самоизоляции — 11 тыс. 335 человек.

На вакцинацию от COVID-19 подано 20 тыс. 550 заявок, из них 19 за минувшие сутки. Прошли полный курс иммунизации 1825 добровольцев, первый компонент получил 16 тыс. 681 человек.