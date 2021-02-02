Мурманск, , 11:26 — REGNUM В Мурманской области остаются свободными 40% ковидных коек из 1405. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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"В регионе сохраняется стабильно высокий показатель выздоровлений, который превышает общероссийский. На минувшей неделе 112 коек в «красных зонах» Мурманской областной клинической больницы и детской клинической больницы свернули, а медперсонал вернулся на работу в другие отделения», — рассказали в штабе.

По данным штаба, за минувшие сутки были госпитализированы 39 ковид-пациентов. Всего на лечении находится 2181 житель региона.