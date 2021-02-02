Кызыл, , 11:25 — REGNUM В Туве за прошедшие сутки выявлено четыре новых случая заражения коронавирусом. При этом ни одного нового носителя не зарегистрировано в столице республики Кызыле. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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Диагноз подтвердился у двух жителей Кызылского района, а также жителей Барун-Хемчикского и Тес-Хемского районов. Таким образом, всего с начала года в регионе подтверждено 626 случаев заражения.

«В стационарных госпиталях в Кызыле в тяжелом состоянии находится 28 человек. На ИВЛ находится 1 пациент, на НИВЛ — 7. За последние сутки госпитализировано 7 человек. Свободный коечный фонд составил 48,5%», — отметили в Минздраве.

Добавим, по данным портала Стопкоронавирус. рф, общее число зарегистрированных случаев за весь период пандемии достигло 15 426. Выписаны из больниц с выздоровлением 14 247 человек.

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