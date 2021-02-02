Кемерово, , 11:24 — REGNUM Морозный январь 2021 года сказался на отпуске тепловой энергии в Кемерове. Об этом сообщает Сибирская генерирующая компания (СГК).

«В Кемерове фактический отпуск тепловой энергии нашим потребителям оказался выше прогнозных значений на 24%», — отметили в компании.

В СГК уверили, что горожане никак не почувствуют увеличенного потребления тепла в своих квитанциях за январь, так как оплачивают его каждый месяц равными долями, исходя из средних расчётов за прошлый год. Перерасчёт делается один раз — в начале года.

При этом предприниматели и бюджетные организации платят по факту, исходя из показаний приборов учёта.