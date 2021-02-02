Донецк, , 11:26 — REGNUM За истекшие сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) был выявлен 171 новый подтвержденный случай заражения коронавирусом. Об этом 2 февраля сообщает минздрав ДНР.

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"Министерство здравоохранения ДНР информирует, что за 1 февраля проведено 505 исследований, из них выявлен 141 случай (заражения коронавирусом) <…> и у 30 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в республике достигло 20 597.

Кроме того, уточняется, что в настоящее время суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в ДНР составляет 1804.

При этом отмечается, что на сегодняшний день в республике от нового заболевания вылечились 10 909 человек.

Как передавало ИА REGNUM, 1 февраля минздрав ДНР сообщил, что в республике 31 января исследования на заболевание COVID-19 не проводились в связи с тем, что лаборатория находилась на санобработке.