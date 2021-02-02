Москва, , 11:20 — REGNUM Около 1 млн человек в Сербии в настоящее время записаны на прохождение вакцинации от коронавируса. Об этом 2 февраля заявил старший научный сотрудник Государственного архива Сербии Петар Росич на телеканале «Россия 24».

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«Записалось почти 1 млн человек. Из них две трети выбрали вакцинироваться российской вакциной «Спутник V». Но пока что больше всего прибыло китайской — порядка миллиона доз», — заявил Росич.

Первыми начали вакцинировать вакциной Phizer, потом — китайской, и теперь уже российским «Спутник V».

«Пока люди могут записываться и выбирать, какой из трёх вакцин они будут вакцинироваться», — указал он.

В настоящее время, по его словам, в Сербии вакцинировались 7% населения страны.