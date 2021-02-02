Москва, , 11:17 — REGNUM В Сербии вакцинация началась в декабре 2020 года, в первую очередь вакцинируются лица из групп высокого риска заболеваемости. Об этом 2 февраля заявил старший научный сотрудник Государственного архива Сербии Петар Росич на телеканале «Россия 24».

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«В Сербии вакцинация началась ещё в декабре прошлого года. И уже за месяц с чем-то вакцинировано порядка 450 тыс. человек — примерно 7% населения Сербии», — заявил Росич.

Первыми начали вакцинировать вакциной Phizer, потом — китайской, и теперь уже российским «Спутник V».

«Пока люди могут записываться и выбирать, какой из трёх вакцин они будут вакцинироваться», — указал он.