Москва, , 11:47 — REGNUM Закончился этап общественных обсуждений и проведения независимой антикоррупционной экспертизы в отношении текста проекта приказа Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации «Об утверждении стандарта «Цифровая школа».

С 11 по 25 января 2021 года все желающие граждане Российской Федерации могли ознакомится с текстом проекта, внести свои предложения по изменению текста, а также проголосовать за или против проекта на специальном интернет-портале нормативных правовых актов РФ regulation.gov.ru.

Паспорт проекта приказа «Об утверждении стандарта «Цифровая школа» доступен на сайте regulation.gov.ru. За короткий период, отведенный для голосования, проект набрал 4081 голос «против» и 34 голоса «за».

Напомним, что проект стандарта «Цифровая школа» предполагает:

обеспечение школ беспроводным доступом к государственным информационным системам всех уровней, а также к сети Интернет;

создание условий для применения дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, под предлогом обеспечения равных доступных возможностей для образования обучающихся вне зависимости ‎от места их проживания.

Стандарт «Цифровая школа» разработан для реализации Федерального проекта «Цифровая образовательная среда» (ЦОС).

Общественное движение «Родители Москвы», выступающее против реализации проекта ЦОС в российских школах, внимательно изучило законопроект и объяснило негативное отношение к нему со стороны общества. Участники общественного движения разъяснили причины своего негативного отношения к законопроекту.

«Есть несколько пунктов, которые нас, родителей школьников, тревожат и вызывают большие опасения. В первую очередь, это вопрос здоровья, поскольку стандарт «Цифровая школа» предполагает проведение высокоскоростного уверенного покрытия сетью Wi-Fi на всей территории школы. Мы полагаем, что это делается для того, чтобы дети даже на переменах, вместо того, чтобы двигаться, общаться, подключали свои гаджеты к высокоскоростному интернету и в неподвижной позе рассматривали их экраны.

В июне 2020 года НМИЦ здоровья детей при РАН и Минздраве РФ опубликовал Гигиенические нормативы, специальные требования к устройству, содержанию и режиму работы в условиях цифровой образовательной среды в сфере общего образования . В этом документе абсолютно чётко говорится о том, что недопустимо использование Wi-Fi в начальной школе, а для старшеклассников использование беспроводной среды не рекомендуется. Таким образом вред здоровью детей от оборудования Wi-Fi доказан учёными-гигиентистами, однако авторы проекта стандарта «Цифровой школы» требуют установки в школах такого оборудования, к которому будет подключаться выдаваемая школой компьютерная техника — компьютеры, ноутбуки, планшеты. Почему этот вопрос не обсуждается с родителями? Почему родителей не информируют о потенциальном вреде здоровью детей такими нововведениями? Многие ученые, изучающие влияние электронных устройств и вычислительной техники на здоровье, утверждают, что такие устройства и техника вредны для здоровья детей. Таким образом, встает вопрос — как будет регламентироваться использование гаджетов детьми в школе и за её пределами?

В проекте присутствует так называемый Цифровой образовательный контент, который представляет собой «материалы и средства обучения и воспитания, представленные в цифровом виде, включая информационные ресурсы, в том числе входящие в состав открытой информационно-образовательной среды «Российская электронная школа», а также средства, способствующие определению уровня знаний, умений, навыков, оценки компетенций и достижений обучающихся, разрабатываемые и (или) предоставляемые поставщиками контента и образовательных сервисов для организации деятельности цифровой образовательной среды». Это нам говорит о том, что оценивать знания, степень освоения материала, будут не учителя и педагоги, а искусственный интеллект. Роль учителя сводится к нулю, и, вероятно, внедрение стандарта «Цифровая школа» впоследствии приведёт к упразднению профессии учителя в государственных школах.

В рамках стандарта внедряется система видеонаблюдения с технологией распознавания лиц. То есть камеры будут непрерывно следить за учащимися во время уроков и на переменах якобы в целях безопасности и обрабатывать их биометрические данные. Напомним авторам проекта, что законом предусмотрено согласие родителей на обработку биометрических данных детей.

Если данный стандарт будет внедрен, в школах будет считываться так называемая поведенческая биометрия, а значит, будут фиксироваться эмоции учеников и учителей. Проще говоря, в школах будет осуществляться тотальная слежка за всеми, кто находится в её стенах, и нам пока неизвестно, для чего собираются эти данные, как они будут обрабатываться и какие последствия обработки ждут наших детей и их учителей.

Ильна Менькова, председатель общественного движения «Родители Москвы» Мы считаем, что это один из самых опасных документов, направленный на уничтожение традиционной, человеческой школы и на внедрение вредных для развития ребёнка технологий».

«Полгода назад проект Постановления правительства «О проведении в 2020—2022 годах эксперимента по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды» вызвал сильный общественный резонанс. Когда по количеству негативных отзывов и гневных писем депутатам стало понятно, что он вызывает бурю возмущения, принятие проекта было отложено. Радость длилась недолго. Несмотря на то, что на сайте проектов правительственных актов общественное голосование «за» и «против» законопроекта продемонстрировало однозначное неприятие подобного нововведения, 07 декабря 2020 года теперь уже печально известное Постановление правительства №2040 вступило в силу.

Неудивительно, что кратковременное обсуждение на портале regulation.gov.ru приказа Минпросвещения «Об утверждении стандарта «Цифровая школа» сразу же вынесло народный приговор: более 4000 «дизлайков» при 34 «лайках». Сможет ли Правительство снова проигнорировать мнение граждан? За бюджетные (то есть наши с вами) деньги в образование внедряют то, от чего люди фактически не имеют возможности отказаться.

Ниже я развенчаю несколько мифов, связанных с внедрением стандарта «Цифровая школа».

Миф №1. Добровольная основа

В тексте Постановления читаем: «проводится эксперимент (на добровольной основе)».

Но как от него добровольно отказаться, если выделены деньги из федерального бюджета, на которые производится приобретение компьютеров, планшетов, установка IP-камер, проведение широкополосного Интернета, создаются платформы для размещения цифрового контента, предусматривается подготовка педагогического состава и многое другое?

Нигде в тексте постановления нет ни единого слова о том, каков механизм оформления отказа от участия в «добровольном» эксперименте. А ведь навязывать цифровую среду будут в ряде регионов, с последующим распространением её на всей территории страны. Как же поступить тем, кто не считает удешевленную форму получения навыков и компетенций подходящим образованием для своих детей?

На наш взгляд, на уровне федерального законодательства должна быть предоставлена альтернатива.

Миф № 2. Безопасная среда

Разумеется, никто не станет спорить, что время движется вперёд, развиваются технологии, и они обязательно должны занять достойное место применения в нашей жизни. Посмотрим, как оптимистично звучит фраза «обеспечение безопасности образовательного процесса». Правда возникает желание уточнить, что же это за образовательный процесс, который требует обеспечения безопасности? Разве было опасным приходить на урок, общаться с одноклассниками, слушать любимых учителей, идти в библиотеку за интересными книгами, пользоваться учебниками, писать сочинения в тетради? Выполнять лабораторные работы по физике, химии, биологии? И делать это своими руками, не виртуально, без использования симуляций, заменяющих живой процесс познания.

Количество устанавливаемых в российских школах камер поражает воображение, а их функциональные возможности вызывают вопросы об их истинном предназначении. Они считывают эмоции (радостный, нейтральный, сердитый, грустный), отслеживают «вход в запретную зону, скопление людей, не стандартное поведение». Всё это больше подходит под определение слежки и тотального контроля.

Межрегиональное бюро судебных экспертиз им. Сикорского даёт экспертную оценку ряда последствий внедрения цифровых технологий.

1. Развитие высших психических функций (ВПФ) — внимание, память, мышление, речь, воображение

По мнению экспертов, деградации подвергаются все перечисленные выше ВПФ. Проверка знаний ориентирована на систему тестов, где из перечня нужно выбрать правильный ответ. В результате блокируется развитие системного мышления, связанного с установлением причинно-следственных отношений. Детей обучают «тестовому взгляду» на мир, они перестают задумываться и ждут, когда им предложат готовые варианты, что приводит к атрофии продуктивного мышления.

2. Развитие личности — формирование потребностей, системы мотивации, эмоций

На основе исследований можно сделать вывод, что весь комплекс мер, связанных с внедрением дистанционных технологий, ведет к повышению уровня тревожности и повышению уровня опасности. Хронический средовой стресс и тревога приведут к снижению учебной мотивации, к снижению успеваемости.

3. Развитие и формирование системы межличностных отношений и коммуникаций

Избыточный контроль за поведением, установка видеокамер, система видео наблюдения, система видеоаналитики, фактическое лишение учащихся права на личное пространство значительно понижают степень свободы. Как это влияет на людей, показывают исследования, проведённые на заключённых. Повышается уровень гормонов стресса, потеря человечности, рост агрессии.

Даже этих приведённых примеров, взятых из исследований экспертов, достаточно, чтобы понять: настойчиво внедряемые технологии должны быть исключены в той мере, в которой возможно их вторжение в духовное, психическое, личное пространство детей.

Миф №3. Равные условия качественного образования

Поскольку ученики и учителя теперь являются всего лишь потребителями и поставщиками образовательного контента, придётся обратить внимание на сам контент. «Поставщики контента и образовательных сервисов — юридические и физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, обладающие правами владения, пользования и распоряжения образовательным контентом». Что в переводе на русский должно означать, что вместо знаний, которые могут передать высокопрофессиональные специалисты, академики, учёные, вложившие свой труд и опыт в сферу образования, вместо единой государственной стратегии и заинтересованности в образованной молодёжи, на платформе будут скапливаться материалы, предоставленные, например, частным бизнесом, имеющим свой коммерческий интерес в области образования. Потребление подобного контента, особенно в свете приоритета индивидуальных траекторий, самообразования и самообучения практически исключает получение качественного системного знания. И наши дети смогут получить только возможность равного доступа к цифровым программам сомнительного содержания.

Миф №4. Защита персональных данных

Одна из услуг, предоставляемых Единой системой программной документации — обеспечение защиты данных, обрабатываемых и передаваемых при осуществлении доступа для социально значимых объектов к государственным, муниципальным, иным информационным системам и к сети Интернет. Однако, известно, что, чем объёмнее база данных, тем сложнее обеспечить её безопасность от «взлома». Информация о том, что огромное количество личных данных попадает в открытый доступ, появляется почти регулярно.

По инициативе общественных организаций и родительских советов, Генеральной прокуратурой РФ были проведены проверки деятельности Министерства образования и департамента образования, и, со слов генпрокурора Устинова В. В, были выявлены случаи, когда чиновники продавали информацию из региональных баз персональных данных детей и родителей, получая по 80 и более тысяч долларов. После создания этих баз данных изменилась статистика без вести пропавших детей. Число пропавших детей увеличилось в 3 раза, причём начали пропадать дети не только из группы риска, которые раньше убегали из дома, а из благополучных семей.

Миф 5. Качественное образование

Перечисляемые в тексте проекта Стандарта цифровой образовательный контент, сервис, позволяющий идентифицировать и аутентифицировать пользователей через ЕСИА, информационно-телекоммуникационная сеть Интернет, цифровая видеокамера с возможностью передачи видеопотока в цифровом формате по сети Интернет, использующей протокол IP, технология беспроводной локальной сети с устройствами на основе стандартов IEEE 802.11… — всё это средства связи и обмена информацией.

Вера Трошина, аналитик общественного движения «Родители Москвы» Ни в постановлении Правительства №2040, ни в проекте приказа Министерства просвещения «Об утверждении стандарта «Цифровая школа» ни слова не сказано о повышении уровня знаний по литературе, истории, физике, прочим предметам, о воспитании общечеловеческих ценностей, о развитии творческих способностей, о любви к Родине».

«И цифровая школа, и цифровая образовательная среда, как и любое другое явление в жизни имеет положительные и отрицательные качества, открывает новые возможности, но и несёт большие потенциальные риски для общества. Сторонники внедрения ЦОС, как правило, делают акцент на плюсах и открывающихся возможностях. Хотелось бы и нам с подобным оптимизмом смотреть на эти прогрессивные технологии, но, наблюдая за тем, как происходит внедрение новых технологий в смежных областях, места для оптимизма не остаётся. Например, перед внедрением тотальной системы видеонаблюдения в Москве не проходило серьезного общественного обсуждения, немногочисленные иски на тему защиты персональных данных были отклонены со ссылкой на «мировой опыт». Далее мы все стали свидетелями применения системы видеонаблюдения, как инструмента тотального контроля над обществом при реализации проекта COVID-19. Учитывая деградацию политических и общественных институтов в Российской Федерации, риски, связанные с цифровой трансформацией образования выходят на первый план. О плюсах и возможностях стоит говорить только тогда, когда мы, как общественная организация, будем отчётливо понимать и ощущать работу инструментов контроля и управления общества над государственными структурами, осознавать эффективность этих инструментов.

Я хочу перечислить основные риски, вызванные появлением в сфере образования представителей частного бизнеса — банков и онлайн-платформ.

1. Риски падения качества образования. Там, где размер финансирования является критерием качества, там наблюдается падение качества и сокращение объема учебных программ.

2. Риск монополизации образования. Он подтверждается проектом закона, направленного на ограничение свободного распространения знаний.

3. Риск здоровью обучаемых и преподавателей. Коммерсантам не важно сколько диоптрий в очках выпускника школы, их волнует прибыль. Учитель при таком подходе скоро станет лишним.

4. Риск полного вытеснения живого образования электронным.

5. Риск сегрегации общества по имущественному цензу. Коротенькие индивидуальные траектории для бедных и подлиннее для тех, кто готов платить за образование. И нормальная живая школа для самых богатых.

6. Риск внедрения ложной идеологии в образование (учебные модули в Сбер. Классе, превозносящие Рокфеллера, Цукерберга и Гейтса как основных благодетелей человечества).

7. Риск бесконтрольного сбора персональных данных учеников под видом домашних заданий (что уже происходит).

8. Риск национальной безопасности РФ с точки зрения установления полной зависимости от коммерческих структур, контролируемых внешним капиталом и управляемых иностранными гражданами.

Владимир Щербак, активист общественного движения «Родители Москвы» К сожалению, по косвенным признакам мы видим, что интересы России в области образования попираются: глава одного банка, который теперь не банк, относительно недавно занял ключевой государственный пост в сфере образования, на котором в последние годы успешно занимается лоббизмом возглавляемой им структуры в интересах зарубежного капитала и для достижения глобальных целей некоторых управленческих элит».

«Общественные обсуждения такого важного образовательного проекта, который в корне изменит весь образовательный процесс и коснется каждой российской семьи, фактически не проводились. Ведомство дало две недели на голосование в Интернете. И хотя проект получил по больше части негативные оценки (4081"дислайков» против 34 «лайков»), никакой уверенности в том, что разработчики проекта к мнению родительской общественности прислушаются, нет.

Сегодня родительское сообщество столкнулось с новой угрозой — интернет зависимость среди детей растет в геометрической прогрессии, и этому значительно способствовал «дистант» 2020 года. Специалисты в области деструктивного контента говорят о том, что существуют сотни тысяч ориентированных на детей страниц в соцсетях с очень опасным контентом, разрушающим детское сознание. С внедрением цифровой среды в школах дети фактически будут находиться в сети Интернет круглосуточно, они не будут представлять жизни без гаджетов.

По Закону «Об Образовании» использование опасных технологий в школе прямо запрещено. Wi-Fi и дистанционные технологии являются опасными технологиями, так как подразумевают воздействие излучения на организм ребенка.

Родителей, предпочитающих традиционное обучение по учебникам с живыми учителями, лишают права выбора, и это тревожная тенденция. Родители являются полноправными участниками учебного процесса и мнение родителей по всем вопросам должно учитываться. Сегодня мы видим, что школа отгородилась от родителей: директора и управляющие советы школ заняли позицию «мы вас не слушаем и не слышим».

Светлана Кассина, педагог, юрист, активист общественного движения «Родители Москвы» С внедрением предлагаемых цифровых технологий в обучение появляется риск потери навыков критического мышления у детей в связи с отсутствием необходимости думать, анализировать и делать самостоятельные выводы. Детей приучают пассивно «потреблять контент» и нажимать кнопочки, воспитывают из них «служебных людей».

«Все официальные документы, где фигурируют слова «цифровая школа», «цифровая образовательная среда» сообщают нам об исключительно благих намерениях, нацеленных на персональный подход к обучению каждого ребёнка. Так и в стандарте «Цифровая школа», как может показаться на первый взгляд, основным посылом является «обеспечение равных доступных возможностей для образования обучающихся вне зависимости от места их проживания». Но за последние 3 месяца, мы, родители, наконец стали грамотнее и подробно изучили всё то, что кроется за словами «цифровая» применительно к образованию. Утверждение стандарта «Цифровая школа» является одним из первых практических этапов, который позволит технически оснастить образовательные учреждения, участвующие в эксперименте по внедрению ЦОС, всем необходимым (планшеты, ноутбуки, цифровые камеры, беспроводные сети Wi-Fi с зоной покрытия во всех школьных помещениях и т.д.). Именно эти шаги создадут возможность для предоставления цифровых средств обучения и последующего неусыпного контроля искусственного интеллекта над процессом образования и воспитания детей. Мы, родители, в очередной раз заявляем, что нашим умным и талантливым детям не нужна цифровая школа. Мы будем бороться за «живую» школу!»

Элеонора Пильгуй, врач высшей категории, активист общественного движения «родители Москвы» В связи с вышеизложенным у общественного движения «Родители Москвы» возникает вопрос к Министру просвещения РФ: «Сергей Сергеевич, какое отношение имеют Ваши нормативные акты, касающиеся цифровой среды, к образованию? Может быть исключить из них слово «школа»?»

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