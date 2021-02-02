Москва, , 11:14 — REGNUM В 2021 году откроется новый вход в Московский зоопарк, сообщил 2 февраля глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, сейчас ведутся монолитные работы по строительству нижнего подземного уровня нового входного павильона зоопарка. Вход построят рядом со станцией метро «Баррикадная».

Планируется, что павильон будет двухэтажным с билетными кассами и турникетами. В нём также разместятся магазины, кафе и образовательный центр. Внешний облик входной группы будет совпадать со сложившимся архитектурным ансамблем.