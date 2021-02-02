Курган, , 11:12 — REGNUM В Кургане вечером 1 февраля 2021 года скончался бывший первый заместитель губернатора Зауралья Александр Бухтояров. Об этом сообщает портал «Область 45».

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Заслуженный курганец скончался в областном госпитале для ветеранов войн. Причина смерти — COVID-19.

Александр Бухтояров родился 26 ноября 1949 года в городе Проскурове Каменец-Подольской области Украинской ССР. Трудовую деятельность начал будучи слесарем на Курганском арматурном заводе в 1966 году. Затем работал по комсомольской и партийной линии. В январе 1997 года стал первым заместителем губернатора Курганской области. Пост покинул по состоянию здоровья 27 мая 2013 года.