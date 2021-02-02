Архангельск, , 11:05 — REGNUM Бывший чиновник правительства Архангельской области стал фигурантом уголовного дела. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 2 февраля, его обвиняют в разращении несовершеннолетних и незаконном распространении порнографических материалов в интернете.

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По версии следствия, обвиняемый в 2019 году через соцсети «знакомился и вёл беседы сексуальной направленности и развращающего характера с тремя несовершеннолетними девочками в возрасте от 12 до 14 лет, а также направил одной из них ссылку на видеозапись, признанную порнографическим материалом».

В управлении добавили, что первоначально в ходе допроса подследственный признал свою вину. В настоящее время бывший чиновник находится под домашним арестом. Материалы дела направлены в прокуратуру для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и передачи их в суд.