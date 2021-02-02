Якутск, , 11:17 — REGNUM В Якутии во все районы доставлена вакцина от коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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На 2 февраля привились от коронавируса уже 20 485 человек, в том числе за сутки — 1870 человек.

В Якутске вакцинировались 7907 человек, в Нерюнгринском районе — 1002, в Алданском районе — 840, в Вилюйском районе — 766 человек.

Меньше всего провакцинировано с учетом имеющихся в наличии вакцин: в Булунском районе — 55, Нижнеколымском — 30, Олекминском — 108, Верхоянском — 255.

Министр образования и науки Якутии Михаил Сивцев сделал прививку и призвал коллег, учителей, всех работников образования Якутии последовать его примеру.

В Якутии вакцинировано более трёх тыс. сотрудников образовательных учреждений и свыше 200 студентов среднего профессионального образования.

Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской АО власти заявили о стабилизации эпидобстановки. Это в первую очередь связанно с тем, что за последние трое суток в области выявили всего один случай заражения коронавирусной инфекцией.