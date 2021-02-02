Самара, , 11:05 — REGNUM Проверку по факту конфликта между школьниками, в ходе которого несовершеннолетний напал на одноклассницу, проводит прокуратура в Самаре. Об этом 2 февраля сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Сотрудники прокуратуры Красноглинского района города установили, что после уроков на улице школьник напал на свою одноклассницу, в результате чего огнем была повреждена ее куртка. Девочка не пострадала.

Сообщается, что доследственная проверка была организована после получения соответствующего заявления от родителей пострадавшей несовершеннолетней. По результатам этой проверки, сотрудники прокуратуры дадут оценку действиям должностных лиц учебного заведения, которые ответственны за обеспечение безопасности детей и урегулирование среди них конфликтов.

Ранее местные СМИ сообщали о том, что 12-летний ученик не сделал домашнее задание по уроку английского языку. А поскольку на уроке учитель вызвал его к доске, то школьник решил подсмотреть текст в учебнике своей одноклассницы. В это время школьница закрыла учебник.

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