Рязань, , 11:23 — REGNUM Победителями первого в 2021 году конкурса Фонда президентских грантов стали 10 проектов социально ориентированных НКО Рязанской области. На их обеспечение будет направлено свыше 8,5 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Проекты-победители направлены на оказание бесплатной юридической помощи социально незащищённым категориям граждан, работу с активной молодёжью, развитие паллиативной службы в регионе, а также затрагивают историко-краеведческую и духовно-просветительскую сферу. В первом конкурсе 2021 года выиграли 10 рязанских проектов, власти намерены увеличивать качество проектов и количество побед. Для этого с каждой организацией проработают отдельный медиаплан, куда войдут ключевые мероприятия проектов-победителей Фонда президентских грантов.

«В этом году есть некоммерческая организация, которая стала победителем Фонда впервые. Это региональное отделение благотворительной организации помощи инвалидам с умственной отсталостью «Специальная Олимпиада России». Проект «Крепче тело — сильнее дух!» получит более 500 тысяч рублей. Помощь в подготовке заявки оказал Клуб экспертного сообщества, который действует в Рязанской области с осени 2020 года», — уточнила министр по делам территорий и информационной политике региона Жанна Фомина.

Всего от Рязанской области на первый конкурс Фонда президентских грантов 2021 года было подано 43 заявки.